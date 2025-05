Barça: Flick unterschreibt morgen

Der FC Barcelona wird wohl zeitnah die Vertragsverlängerung mit Hansi Flick verkünden. Nach Informationen von ‚Sky‘ unterschreibt der Trainer der Katalanen am Mittwochnachmittag seinen neuen Vertrag. Das derzeit bis 2026 datierte Arbeitspapier soll um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert werden. Flick selbst habe sich bewusst für diese kurze Laufzeit entschieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 60-jährige Heidelberger steht seit dem vergangenen Sommer in Barcelona an der Seitenlinie und holte in seiner Debütsaison die Meisterschaft sowie den spanischen Pokal. In der Champions League war im Halbfinale gegen Inter Mailand Schluss.