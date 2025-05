20 Millionen: Zwei neue Amiri-Interessenten

Zwei Vereine aus der Premier League haben es offenbar auf Nadiem Amiri (28) abgesehen. ‚Sky‘ berichtet, dass der FC Fulham und FA Cup-Sieger Crystal Palace an dem zentralen Mittelfeldspieler dran sind. Mainz 05 rufe 18 bis 20 Millionen Euro als Preisschild auf.

Gerüchte kursierten vor rund zwei Monaten auch um Aston Villa und RB Leipzig, die Spur zum ebenfalls gehandelten Borussia Dortmund ist laut ‚Sky‘ aktuell kalt.

In Mainz steht Amiri bis 2028 unter Vertrag. Die 05er hatten im Januar 2024 eine Million Euro Ablöse an Bayer Leverkusen gezahlt. In der abgelaufenen Saison verpasste der siebenfache DFB-Nationalspieler nur vier Pflichtspiele aufgrund von Sperren.

Amiri will sich derweil noch keine Gedanken über die neue Saison machen, sagte am Samstag nach dem Saisonabschluss gegen Ex-Klub Bayer Leverkusen (2:2): „Ich gehe jetzt erst einmal in den Urlaub und dann gucken wir. Im Moment bin ich einfach überglücklich.“