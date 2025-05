Eintracht: Tuta denkt an Abschied

Für die kommende Champions League-Saison muss sich Eintracht Frankfurt unter Umständen in der Defensive neu aufstellen. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, geht bei Innenverteidiger Tuta (25) aktuell „die Tendenz in Richtung Trennung“. Als „realistische Option“ wird ein Wechsel in die spanische La Liga bezeichnet. Darüber hinaus ist auch die Zukunft von Abwehrchef Robin Koch (28) weiter offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuta steht seit 2019 in Frankfurt unter Vertrag, feierte mit den Hessen 2022 den Europa League-Titel. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag des Brasilianers aus. Und auch bei der neuesten Verhandlungsrunde konnten sich die Parteien nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen. Da Sportvorstand Markus Krösche einen ablösefreien Wechsel unbedingt verhindern will, könnte es im Sommer zur Trennung kommen.