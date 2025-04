Einigung: Flick-Verlängerung vor dem Abschluss

Hansi Flick hat den FC Barcelona wieder zu einem gefürchteten Spitzenteam gemacht. In La Liga thronen die Katalanen souverän an der Tabellenspitze und auch in der Copa del Rey sowie der Champions League hat man noch alle Chancen auf den Titel. Logisch, dass die Blaugrana den Architekten dieses Aufschwungs gerne halten möchten. In den Verhandlungen ist nun offenbar der Durchbruch gelungen.

Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben sich Barça und der deutsche Übungsleiter auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der neue Kontrakt soll um ein weiteres Jahr bis 2027 ausgedehnt werden. Zuletzt hatte Flick bereits betont, dass er es vorzieht, für kurze Zeit zu verlängern, statt langfristige Verträge zu unterschreiben.

Die Unterschrift soll jedoch erst am Saisonende erfolgen. Zum einen möchte man keine unnötige Ablenkung im Saisonendspurt schaffen, zum anderen erlaubt es Barças angespannte Finanzsituation derzeit nicht, neues Personal zu verpflichten oder eben Verlängerungen zu vollziehen. Beim Tabellenführer ist man dennoch optimistisch, die Angelegenheit zum Ende der Saison unter Dach und Fach zu bringen.