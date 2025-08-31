Menü Suche
Kommentar
Premier League

Einigung: Vardy vor Unterschrift

von Julian Jasch - Arouna Touray - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Jamie Vardy trifft für Leicester City @Maxppp

Jamie Vardy heuert im Herbst seiner Karriere in der Serie A an. Der Mittelstürmer hat sich nach Informationen von Fabrizio Romano mit dem italienischen Erstligsiten US Cremonese auf einen Vertrag bis 2026 sowie der Option auf ein weiteres Jahr verständigt. Der 38-Jährige, der zuletzt auch von Feyenoord Rotterdam angefragt wurde, werde zeitnah unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach 13 Jahren war Vardys Vertrag bei Leicester City Ende Juni ausgelaufen, insofern fließt keine Ablöse. Für die Foxes erzielte der ehemalige englische Nationalspieler (26 Länderspiele) in 500 Partien insgesamt 200 Tore und legte 71 Treffer auf. Sein größter Erfolg: In der Saison 2015/16 gewann der Rechtsfuß mit Leicester sensationell die Premier League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Leicester
Cremonese
Jamie Vardy

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Leicester Logo Leicester City FC
Cremonese Logo US Cremonese
Jamie Vardy Jamie Vardy
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert