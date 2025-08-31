Einigung: Vardy vor Unterschrift

Jamie Vardy heuert im Herbst seiner Karriere in der Serie A an. Der Mittelstürmer hat sich nach Informationen von Fabrizio Romano mit dem italienischen Erstligsiten US Cremonese auf einen Vertrag bis 2026 sowie der Option auf ein weiteres Jahr verständigt. Der 38-Jährige, der zuletzt auch von Feyenoord Rotterdam angefragt wurde, werde zeitnah unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach 13 Jahren war Vardys Vertrag bei Leicester City Ende Juni ausgelaufen, insofern fließt keine Ablöse. Für die Foxes erzielte der ehemalige englische Nationalspieler (26 Länderspiele) in 500 Partien insgesamt 200 Tore und legte 71 Treffer auf. Sein größter Erfolg: In der Saison 2015/16 gewann der Rechtsfuß mit Leicester sensationell die Premier League.