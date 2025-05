Innere Einkehr: Moukoko trifft Transfer-Entscheidung

Für Youssoufa Moukoko dürfte klar sein, dass er nur einen neuen Verein findet, wenn er bereit ist, auf eine Stange Geld zu verzichten. 8,5 Millionen Euro verdient der 20-Jährige beim BVB, sein Vertrag läuft theoretisch noch bis 2026 – Dortmund will sein einstiges Wunderkind aber möglichst schnell loswerden.

Und langsam hat auch der Angreifer, der aktuell noch an den OGC Nizza verliehen ist, eingesehen, dass er überhaupt erst einmal im Profifußball Fuß fassen muss und dafür Spielpraxis benötigt. ‚Sky‘ berichtet, dass Moukoko mittlerweile sogar bereit ist, sich fürs Erste aus den europäischen Top-Ligen zu verabschieden. Stattdessen ist er offen für ein Engagement in Österreich, Belgien oder den Niederlanden, sieht diese „kleineren Ligen“ dem Pay TV-Sender zufolge als „ernste Option“.

Moukoko sei trotz seiner schwierigen Zeit in Frankreich „menschlich gereift und wiedererstarkt“, so der Bericht. Für den BVB wird er, genau wie Sébastien Haller, wohl nicht mehr zum Einsatz kommen, da Dortmund beide nicht mit zur Klub-Weltmeisterschaft in den USA nehmen will. Zuletzt hatte Moukoko noch Spanien als Wunschziel für sein nächstes Kapitel vor Augen.