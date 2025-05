Glasner überlistet Pep | Barças finale Feier

Die Adler sind gelandet

Oliver Glasner ist mit dem FA Cup-Sieg gegen den haushohen Favoriten Manchester City (1:0) ein großer Triumpf geglückt. „Die Adler sind gelandet“ titelt der ‚Daily Mirror‘. „Der Sieg von Außenseiter Palace im Wembley-Stadion fühlt sich wie ein wunderbares Gegenmittel für all das an, was im Spitzenfußball falsch läuft“, frohlockt die ‚Daily Mail‘ und lobt den österreichischen Trainer in höchsten Tönen: „Der experimentierfreudige Pep Guardiola wurde von Crystal Palace-Trainer Oliver Glasner überlistet.“ Dieser hatte noch nach dem 2:5 gegen die Skyblues in der Liga vor wenigen Wochen angekündigt, dass sein Team die City-Taktik nun durchschaut hätte und in einem hypothetischen Pokalfinale gewinnen würde, falls Guardiola diese beibehalte – und Glasner behielt Recht.

„Crystal Palace gewinnt mit einem unglaublichen 1:0-Sieg im FA Cup-Finale gegen Man City den ersten Titel in seiner Vereinsgeschichte. Sie waren über weite Strecken des Spiels unterlegen und hatten kaum mehr als 20 Prozent Ballbesitz. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das außerhalb der blauen Hälfte von Manchester? Denn der Triumph von Crystal Palace war eine klassische FA Cup-Final-Underdog-Story in einem der spannendsten und ereignisreichsten Endspiele seit Jahren“, so die ‚Sun‘, die den Finger in die Wunde von Manchester drückt: „Während die rot-blaue Armee aus dem Süden der Themse aus voller Kehle sang, verteidigten die Männer von Oliver Glasner mit Entschlossenheit und Leidenschaft und verwehrten Pep Guardiolas entthronten Vierfach-Meistern die letzte Chance auf einen großen Titel in dieser Saison.“

Abschied vom magischen Berg

Wenn der FC Barcelona am heutigen Sonntagabend (19 Uhr) auf den FC Villarreal trifft, geht es für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick sportlich um nichts mehr. Die Katalanen haben die 28. Meisterschaft bereits am vergangenen Donnerstag mit einem Sieg im Derby bei Espanyol Barcelona (2:0) klargemacht. Dort konnten die Spieler der Blaugrana jedoch nur bedingt auf dem Platz feiern, da der Lokalkonkurrent kurzerhand die Rasensprenger einschaltete, um die Feierlichkeiten zu beenden. Dies soll am heutigen Abend an einem besonderen Ort nachgeholt werden. „Die Blaugrana-Mannschaft bestreitet heute ihr letztes Spiel auf dem ‚magischen Berg‘, und es wird ein ganz besonderes sein“, erklärt die ‚Sport‘. Da sich die Bauarbeiten für das neue Camp Nou verzögert haben, musste der Klub seine Heimspiele in dieser Saison im alten Olympiastadion ‚Lluís Company‘ absolvieren, das auf dem Montjuïc oberhalb der Stadt liegt.

„Die finale Feier“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘. „Der Nachmittag auf dem Montjuïc wird für die Fans von Barcelona ein in dieser Saison noch nie dagewesenes Erlebnis sein. Es gibt keine Alles-oder-Nichts-Spiele mehr, keine leidvollen Endspiele, denn bis auf die Champions League, die zwei Minuten vor dem Finaleinzug verloren ging, hat Barça alle anderen bereits gewonnen. Supercup, Pokal und Liga sind die Titel, die dank des heiligen Hansi Flick und einer spannenden Generation von Talenten gewonnen wurden.“ Ob Barça jedoch wirklich plangemäß zu Saisonbeginn im umgebauten Camp Nou antreten kann, bezweifelt nicht nur die ‚Marca‘: „Der Verein plant weiterhin, die nächste Saison von Anfang an im Camp Nou zu spielen, aber derzeit kann niemand dies mit Sicherheit sagen. Aber das ist Zukunftsmusik, heute verabschiedet sich die Blaugrana von diesem Stadion, und das mit einem Paukenschlag.“