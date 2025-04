Haut Marquinhos ab? | Koundé ärgert Flick

Scheichs unter sich

Saudi-Arabien möchte die eigene Liga immer weiter aufhübschen. Oft lotst man dafür alternde Stars mit astronomischen Gehältern ins Land. Mit diesen Summen kann in Europa nahezu kein Verein mithalten. Wenn es einen europäischen Klub gibt, der ansatzweise an diese Löhne herankommt, dürfte das Paris St. Germain sein. Doch auch in der Modemetropole ist man nicht immun gegen die Angriffe der Saudis.

Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, haben diese Marquinhos ins Auge gefasst und werden im Werben um den PSG-Kapitän immer hartnäckiger. Und offenbar befasst sich der 30-jährige Innenverteidiger auch selbst mit einem Wechsel in die Wüste: „In der Zukunft weiß man nie. Fußball geht sehr schnell.“ Nach einem eindeutigen Dementi klingt das nicht.

Mr. Zuverlässig, der Unzuverlässige

Auf dem Platz spielt Jules Koundé mit einer beeindruckenden Konstanz seinen Stiefel runter. Der gelernte Innenverteidiger verteidigt beim FC Barcelona nahezu ausschließlich auf der rechten Abwehrseite und hält dort nicht nur den Laden dicht, sondern weiß auch offensiv immer wieder in Erscheinung zu treten. Neben dem Platz kann man sich jedoch nicht immer auf Koundé verlassen.

Laut der ‚Mundo Deportivo‘ hat der Franzose nämlich ein erhebliches Pünktlichkeitsproblem. Eigentlich eine Todsünde für Trainer Hansi Flick, der ihn dafür in der laufenden Saison schon dreimal aus der Startelf strich. Mittlerweile soll der 26-Jährige kapiert haben, dass er diesem Problem nicht selbst Herr werden kann, weswegen ihn nun Mitarbeiter des Vereins ständig an Termine wie Besprechungen erinnern sollen. Man möchte meinen, dass ein Fußballprofi mit 26 Jahren auch alleine die Uhr lesen kann.