Barça kassiert für Ex-Schalker ab

Ausgerechnet ein ehemaliger Schalke-Profi spült dem klammen FC Barcelona neues Geld in die Kassen. Durch den gesicherten Klassenerhalt von West Ham United greift die vereinbarte Kaufpflicht für Leihspieler Jean-Clair Todibo (25) vom OGC Nizza. Die Hammers müssen für den französischen Innenverteidiger 42,5 Millionen Euro nach Frankreich überweisen. Einen Teil davon muss der Ligue 1-Klub direkt an Barça weiterleiten.

Todibo, der in der Rückrunde der Spielzeit 2019/20 für die Knappen aufgelaufen war, war 2021 für 8,5 Millionen Euro von Barcelona nach Nizza gewechselt. Die Katalanen sicherten sich dabei eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zwanzig Prozent, die dem spanischen Tabellenführer nun noch einmal weitere 8,5 Millionen einbringt. Todibo stand in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend bisher 25 Mal für West Ham auf dem Feld.