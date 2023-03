United: Lindelöf schließt Wechsel nicht aus

Victor Lindelöf kann sich offenbar vorstellen, Manchester United im Sommer zu verlassen. „Ich möchte regelmäßig spielen, deshalb spiele ich überhaupt Fußball, aber ich denke da aktuell nicht drüber nach. Aber im Sommer werden wir die Situation analysieren und schauen, was das Beste ist“, zitiert der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano den 56-fachen schwedischen Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 28-jährige Innenverteidiger steht seit 2017 bei United unter Vertrag, kommt in dieser Saison unter Trainer Erik ten Hag aber nur unregelmäßig zu Einsatzzeiten. In der Premier League durfte Lindelöf bislang nur fünfmal von Beginn an ran. Sein Vertrag läuft 2024 aus, könnte per Option aber bis 2025 verlängert werden.

Lese-Tipp

Tottenham: Neuer Torwart von United?