Arsenal arbeitet an Trossard-Deal

Der FC Arsenal möchte Linksaußen Leandro Trossard langfristig an den Verein binden. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben die Gunners die Gespräche mit dem 30-Jährigen über eine Vertragsverlängerung bis 2029 aufgenommen. Das bisherige Arbeitspapier des belgischen Nationalspielers läuft bis 2026, beinhaltet aber eine Klausel für ein weiteres Jahr.

In dieser Spielzeit gehört Trossard auch aufgrund von Ausfällen zu den Stammspielern bei Arsenal, kam in allen 36 Premier League-Spielen zum Einsatz und stand 27 Mal in der Startelf. Dabei gelangen dem flexibel einsetzbaren Offensivakteur acht Tore und sieben Vorlagen. Im vergangenen Jahr war der 43-fache Nationalspieler noch mit einem Wechsel in die Saudi Pro League in Verbindung gebracht worden.