Bayer 04: Palacios am Knie operiert

Für Exequiel Palacios verschiebt sich der Saisonstart in der Bundesliga. Wie Bayer Leverkusen mitteilt, wurde der zentrale Mittelfeldspieler des amtierenden Deutschen Meisters in Argentinien am Knie operiert. Angegangen wurde der Innenmeniskus des rechten Knies.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit heute absolviert der 25-Jährige seine Reha im Rehazentrum der BayArena. Aktiv ins Geschehen eingreifen wird Palacios wohl erst Anfang September. Bis dahin muss Trainer Xabi Alonso auf die Dienste des Copa América-Siegers verzichten.