Fünfjahreswertung: Deutschland Bester unter den Top-Ligen

Erstmals nehmen fünf deutsche Klubs an der Champions League teil. Der FC Bayern (9:2), Borussia Dortmund (3:0) und Bayer Leverkusen (4:0) haben jeweils deutliche Siege eingefahren. Unglückliche Niederlagen erlitten der VfB Stuttgart (1:3) und RB Leipzig (1:2) gegen die Madrider Topteams.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dank des gelungenen Auftakts schiebt sich die Bundesliga im Jahresranking auf Platz sechs – und ist damit die bestplatzierte unter den europäischen Top-Ligen. Tschechien, Slowakei und Co. sammelten ihrerseits bereits Zähler in den Playoffs, an denen die deutschen Vertreter größtenteils gar nicht teilnehmen mussten.

Lese-Tipp

45 Millionen: Real beobachtet U19-Nationalspieler

Die bisherigen internationalen Startplätze sind für die Bundesliga bereits jetzt so gut wie sicher. Aufgrund des deutlich niedrigeren Streichergebnisses könnte Deutschland in der Fünfjahreswertung sogar erstmals seit vielen Jahren an Spanien vorbeiziehen und Rang drei einnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Saisonwertung 2023/24

1 Tschechien 5.300

5.300 2 Slowakei 4.625

4.625 3 Portugal 4.600

4.600 4 Schweden 4.250

4.250 5 Österreich 4.200

4.200 6 Deutschland 4.000

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 89.303 (24.357)

89.303 (24.357) 2 Italien 79.232 (16.286)

79.232 (16.286) 3 Spanien 74.275 (19.500)

74.275 (19.500) 4 Deutschland 71.909 (15.213)

71.909 (15.213) 5 Frankreich 59.092 (7.915)

59.092 (7.915) 6 Niederlande 54.900 (9.200)

54.900 (9.200) 7 Portugal 50.616 (9.600)

50.616 (9.600) 8 Belgien 44.600 (6.000)

44.600 (6.000) 9 Tschechien 38.850 (6.600)

38.850 (6.600) 10 Türkei 36.100 (3.100)

Stand: 20. September 2024