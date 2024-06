Wind lässt Wolfsburg-Verbleib offen

Dass Jonas Wind in der kommenden Saison noch für den VfL Wolfsburg aufläuft, ist keinesfalls in Stein gemeißelt. Der ‚Sport Bild‘ verrät der dänische Torjäger: „Sicher ist im Fußball nichts. Ich fühle mich wohl in Wolfsburg und kann mir gut vorstellen zu bleiben. Aber da sind noch die EM und ein langer Sommer.“ Der Vertrag des 25-Jährigen ist noch bis 2026 gültig.

Dem Vernehmen nach kann Wind die Niedersachsen für 20 Millionen Euro aufwärts verlassen. Konkretes Interesse eines bestimmten Klubs soll es aber noch nicht geben. Grundsätzlich sieht sich der Mittelstürmer bei einem europäisch vertretenen Verein. Das könnten, müssen aber nicht die Wölfe sein: „Der Verein will nach Europa. Dieses Ziel habe ich auch.“