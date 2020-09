Deutschland - Spanien 1:1 | Die Noten zum Spiel

Fehlerbehaftet im Spielaufbau, dafür mit schnellem Umschaltspiel in die Offensive – so lässt sich die erste Hälfte des DFB-Teams beschreiben. Aber auch die Spanier fanden nicht so recht zu ihrem Spiel. Vor allem im letzten Drittel strahlten die Iberer wenig Gefahr aus. So ging es mit einem leistunsgerechten 0:0 in die Pause.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Deutschland dann stärker auf und ging durch Werner in Führung. Wenig später stellte Löw mit dem Wechsel Ginter für Sané das Offensivspiel aber nahezu ein. Im 5-4-1 empfing man in der Folge die anrennenden Spanier, verteidigte aber über weite Strecken sicher. Kurz vor Ende kassierte die DFB-Elf dann aber doch noch den Ausgleich durch Gayà.

Die Torfolge

51' Werner: Toller öffnender Pass von Gündogan auf den links durchgestarteten Gosens. Der Debütant nimmt den Ball aus der Luft mit und legt mit Übersicht quer auf Werner. Dessen Finte lässt zwei Spanier ins Leere laufen. Im Anschluss versenkt der Neu-Londoner mit rechts gekonnt im langen Eck.

90+6' Gayà Mit einem langen Ball und Kopfballverlängerung arbeitet sich Spanien auf den rechten Flügel vor. City-Neuzugang Torres flankt in die Mitte, dort steigt Rodrigo am höchsten und bugsiert den Ball irgendwie zu Gayà. Der Linksverteidiger braucht den Ball anschließend nur noch volley über die Linie zu drücken.

Die Noten

Eingewechselt

63' Ginter (4) für Sané

74' Serdar für Gündogan

90' Koch für Werner