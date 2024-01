PSG: Zwei Bayern-Stars im Visier

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger hat es Paris St. Germain auch lose beim FC Bayern probiert. Nach Informationen von ‚RMC‘ fragten die Franzosen kürzlich wegen Matthijs de Ligt (24) an. Die Haltung der Münchner aber ist klar: Der Niederländer steht in diesem Winter nicht zum Verkauf, spätestens nach der Verletzung von Dayot Upamecano (25) wird de Ligt gebraucht.

Auf dem Zettel soll der Rechtsfuß auch bei Manchester United stehen, berichtete zuletzt ‚Sky‘. De Ligt selbst sei mit seiner Situation beim FC Bayern nicht restlos zufrieden. Ob sich das bis zum Sommer ändert oder dann ein Verkauf Fahrt aufnehmen wird, bleibt abzuwarten.

Kimmich weiter im Visier

Ein Thema in Paris war in den vergangenen Tagen derweil auch Joshua Kimmich (28). PSG wollte den Mittelfeldspieler in einen Deal mit Nordi Mukiele (26) einbauen – für rechts hinten haben sich die Bayern inzwischen aber für Sacha Boey (23) entschieden. Laut ‚RMC‘ will der Ligue 1-Spitzenreiter es im Sommer erneut bei Kimmich probieren. Dessen Vertrag läuft Stand jetzt ein Jahr später aus.