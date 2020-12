Anfragen für Erras

Patrick Erras steht bei mehreren Vereinen auf dem Wunschzettel. Nach FT-Informationen liegen zwei Leih-Anfragen aus der 2. Bundesliga und eine aus dem Ausland vor. Trotz ausbleibender Spielpraxis verschwendet der defensive Mittelfeldspieler aber keinen Gedanken an einen frühzeitigen Abschied von Werder Bremen. Auch sein Arbeitgeber hält an ihm fest und strebt keine Ausleihe an.

Der Sommerneuzugang aus Nürnberg, dessen Vertrag noch bis 2023 gültig ist, will sich dem Konkurrenzkampf in Bremen stellen. Bisher stehen für ihn lediglich 45 Spielminuten aus der Partie gegen den FC Carl Zeiss Jena (2:0) im DFB-Pokal zu Buche.