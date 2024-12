BVB & Bayer dran: Der beste Zehner auf dem Wintermarkt

Rayan Cherki gehört seit geraumer Zeit zu den heißesten Eisen auf dem Transfermarkt. Im Sommer war sich der feine Techniker mit Borussia Dortmund dem Vernehmen nach sogar einig, verlängerte dann aber doch bei Olympique Lyon bis 2026.

Die Vorzeichen haben sich jedoch geändert: Der Ligue 1-Vertreter muss dringend Einnahmen generieren, um den Zwangsabstieg zu verhindern. Und Cherki gehört in Lyon nicht zur zu den Leistungsträgern, sondern entsprechend auch zu den Akteuren, von denen sich die Verantwortlichen potenziell eine hohe Ablösesumme versprechen.

Der BVB beschäftigt sich weiterhin mit dem offensiven Mittelfeldspieler, ist allerdings bei Weitem nicht der einzige Verein, der es auf Cherki abgesehen hat. Neben Bayer Leverkusen und Crystal Palace drängen vor allem der FC Liverpool sowie Paris St. Germain auf eine Verpflichtung. Nach FT-Informationen würden die beiden letztgenannten Schwergewichte den Franzosen sogar gerne schon im Winter an Bord holen.

Spannendes Profil

OL ruft zwischen 30 und 35 Millionen Euro für den U23-Nationalspieler auf (FT berichtete). Offen ist noch, ob PSG respektive der LFC dazu bereit ist, diese Summe im Januar auf den Tisch zu legen. Das Potenzial, bei einem der Klubs zu einem Topspieler zu reifen, bringt der 21-Jährige jedenfalls mit.

Schließlich überzeugt er in der laufenden Saison vor allem in der Europa League, was unter anderem Eintracht Frankfurt bei der 2:3-Niederlage zu spüren bekam, als der Offensivspieler an allen drei Treffern direkt beteiligt war. Cherki ist mit beiden Füßen abschlussstark und hat ein gutes Auge für seine Mitspieler, bringt aber auch körperliche Präsenz mit. Zeitnah dürfte der nächste Schritt in seiner noch jungen Karriere anstehen.