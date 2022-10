RB gegen Real: So seht ihr die Champions League-Partie live

RB Leipzig spielt zwischen Genie und Wahnsinn. Mal spielen die Sachsen ganz groß auf, mal läuft für die Elf von Trainer Marco Rose kaum etwas zusammen, wie beim jüngsten 3:3 gegen den FC Augsburg. Dennoch steht man auf Platz zwei der Gruppe F. Real Madrid hingegen surft auf einer Erfolgswelle. In der spanischen Liga grüßt man von der Tabellenspitze und auch in der Champions League steht der Vorjahressieger bereits mit einem Bein im Achtelfinale.

RB gegen Real live im TV und im Livestream

Am heutigen Dienstag, den 25. Oktober, trifft RB Leipzig auf Real Madrid. Die Partie wird live und exklusiv auf DAZN übertragen. Der Livestream zum Spiel kann sowohl im Browser als auch in der DAZN-App aufgerufen werden. Anpfiff in der Leipziger Red Bull Arena ist um 21 Uhr. Kommentator des Spiels ist Uli Hebel. Moderator Alex Schlüter wird zudem von Experte Michael Ballack unterstützt.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Real Madrid weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.