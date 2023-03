DFB-Aufstellung gegen Belgien: Flick mit drei Änderungen

Erneut setzt Bundestrainer Hansi Flick auf Marc-André ter Stegen im Tor. Die Nummer eins des FC Barcelona hat die große Chance, mit guten Leistungen im deutschen Torhüter-Ranking dauerhaft am verletzten Manuel Neuer vorbeizuziehen. Statt Nico Schlotterbeck verteidigt zentral nun Thilo Kehrer.

Im Mittelfeld rückt Leon Goretzka für Emre Can in die Mannschaft. In der Offensive bleibt Kai Havertz diesmal draußen, für den Angreifer vom FC Chelsea läuft Serge Gnabry gegen die Roten Teufel auf. Wieder von Beginn an dabei ist Leverkusens Toptalent Florian Wirtz. Ganz vorne kommt erneut eine Doppelspitze zum Einsatz: Doppeltorschütze Niclas Füllkrug stürmt neben Timo Werner.

Flicks Lieblingsspieler muss liefern