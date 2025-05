DFB: Zwei Kandidaten für die Wagner-Nachfolge

Bundestrainer Julian Nagelsmann sucht einen neuen Co-Trainer, der im Anschluss an das Nations League Final Four im Sommer die Nachfolge des scheidenden Sandro Wagner übernehmen kann. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, gibt es aktuell zwei heiße Kandidaten auf den Job. Nagelsmanns Favorit ist demzufolge Benjamin Hübner. Der 35-jährige ehemalige Innenverteidiger hatte unter dem damaligen Hoffenheim-Trainer 69 Pflichtspiele in der Bundesliga bestritten. Beide hatten bereits damals eine gute Beziehung. Seit 2024 ist Hübner Co-Trainer bei der TSG.

Auch der Niederländer Alfred Schreuder, der in der Saison 2019/20 Cheftrainer im Kraichgau war, ist ein Kandidat. Der 52-Jährige steht aktuell bei Al-Nasr in den Vereinten Arabischen Emiraten an der Seitenlinie. Wagner wird den DFB im Sommer verlassen, um selbst einen Cheftrainerposten anzustreben. Der gebürtige Münchner wird derzeit bei einer ganzen Reihe von Vereinen gehandelt, darunter auch bei Bayer Leverkusen, RB Leipzig, der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln.