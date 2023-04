Bericht: Bayerns Vertrauen in Salihamidzic schwindet

Seit 2017 leitet Hasan Salihamdzic als Sportchef die Geschicke beim FC Bayern. Drei Jahre später erhielt der Ex-Profi dann mit seinem Aufstieg zum Sportvorstand weitere Kompetenzen zugesprochen. Viele teure Transfers wurden seitdem unter seiner Regie getätigt. Die anhaltende Krise der vergangenen Wochen hat dazu geführt, dass in München so manches hinterfragt wird.

Dazu zählt laut einem Bericht des ‚kicker‘ auch die Personalie Salihamidzic. Intern gebe es Zweifel, „ob der Sportvorstand dem FCB gewachsen ist“, schreibt das Fachmagazin in seiner Montagsausgabe. Zudem sei man mehr und mehr der Ansicht, „dass der deutsche Rekordmeister für ihn eine Nummer zu groß sei“.

Mangelndes Vertrauen in Brazzo?

Auch die Spieler haben von Brazzo offenbar keine ungeteilt hohe Meinung mehr. In Gesprächen würde so mancher dem 46-Jährigen „nicht mehr uneingeschränkt vertrauen“.

Es ist also bei weitem nicht nur Oliver Kahn, der beim FC Bayern am Pranger steht. Ein titelloses Jahr würde an der Säbener Straße wohl nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der Führungsetage für einen größeren Umbruch sorgen.