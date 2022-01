Fürth verpflichtet Pululu

Greuther Fürth hat den ersten Winter-Neuzugang verpflichtet. Vom FC Basel wechselt Afimico Pululu (22) zum Bundesligisten. Der Offensivspieler unterschreibt bis 2024 mit Option auf eine weitere Saison. Zu den Ablösemodalitäten machen die Vereine keine Angaben.

Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi erklärt: „Mit Afimico haben wir einen Spieler für uns gewinnen können, der über Tempo und Robustheit verfügt und sowohl auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden kann. Mit seinen 22 Jahren passt er sehr gut in unser Profil und trotz des noch jungen Alters hat er schon einiges an Erfahrung vorzuweisen.“

Der Linksfuß spielt seit der Jugend in Basel, 83 Mal lief er für die Profis auf, war in der laufenden Saison aber nicht mehr gefragt. „Ich habe schon das Trainingszentrum und das Stadion gesehen und freue mich sehr auf meine neue sportliche Heimat. Ich hatte sehr überzeugende Gespräche mit den Verantwortlichen hier in Fürth und will mithelfen, dass wir eine gute Rückrunde spielen“, äußert sich der Neuzugang zu seinem Transfer in die Bundesliga.