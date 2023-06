Topklub will bei N’Dicka dazwischengrätschen

Ein italienischer Topklub unternimmt offenbar einen Versuch, den ablösefreien Wechsel von Evan N’Dicka (23) zur AS Rom zu unterbinden. Wie die Redaktion von Gianluca Di Marzio berichtet, will der AC Mailand noch entscheidend in den Wechselpoker um den Innenverteidiger eingreifen. Die Rossoneri sollen den 23-Jährigen gestern kontaktiert haben.

Ob den Mailändern ihr Versuch gelungen ist, geht aus dem Artikel zwar nicht hervor, ist aber ohnehin äußert fraglich. Laut der Redaktion des italienischen Transfer-Insiders hat sich der Franzose mit der Roma bereits auf einen Fünfjahresvertrag verständigt. Es seien nur noch letzte vertragliche und bürokratische Details zu klären, ehe der Deal über die Bühne geht. Dementsprechend könnte sich der Verein aus der Modestadt zu spät um die Dienste des Noch-Frankfurters bemüht haben.

