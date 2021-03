DFB-Frage: Schmidt winkt ab

Roger Schmidt von der PSV Eindhoven hat keine Ambitionen, deutscher Nationaltrainer zu werden. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Feyenoord Rotterdam (Sonntag, 14:30 Uhr) erklärte der 53-Jährige, dass er Joachim Löw nach der Europameisterschaft nicht beerben werde und auch kein Interesse daran habe, in naher Zukunft ein Nationalteam zu trainieren.

Seit 2020 leitet der in Kierspe geborene Übungsleiter die Geschicke in Eindhoven. In der Eredivisie steht die PSV auf Rang zwei hinter Rekordmeister Ajax Amsterdam. Mit sechs Zählern Rückstand gibt es noch eine realistische Chance auf den Meistertitel in den Niederlanden.