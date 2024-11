Neuer Spitzenreiter: City nicht mehr das beste Team der Welt

Die anhaltende Ergebniskrise von Manchester City sorgt für eine kleine Verschiebung im Machtgefüge des europäischen Fußballs. Wie der Datendienstleister ‚Opta‘ mitteilt, hat der amtierende englische Meister erstmal nach über 600 Tagen seinen Spitzenplatz im sogenannten Power Ranking des Anbieters abgeben müssen. Dieses bewertet über 13.000 Vereine auf der ganzen Welt nach ihrer Stärke auf einer Skala von eins bis 100. Nach der fünften Pflichtspielpleite der Citizens in Folge rutschte das Team von Trainer Pep Guardiola im neuen Ranking auf Platz drei ab. Der aktuelle Premier League-Spitzenreiter FC Liverpool zog an City vorbei, neuer Führender der Rangliste ist jedoch Serie A-Klub Inter Mailand.

Die Nerazzurri stehen als amtierender italienischer Meister aktuell mit einem Punkt Rückstand auf Platz drei der heimischen Liga und haben in der Champions League nach zehn Punkten aus den ersten vier Spielen das Achtelfinale fest im Blick. In der vergangenen elf Pflichtspielen holte Inter neun Siege und zwei Unentschieden. Am morgigen Dienstagabend (21 Uhr) empfangen die Italiener in der Champions League RB Leipzig und werden versuchen, ihren Platz im Ranking zu behaupten.