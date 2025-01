Nach City-Debüt: England schwärmt von Marmoush

Erst am vergangenen Donnerstag wurde der Transfer von Omar Marmoush zu Manchester City offiziell verkündet. Eintracht Frankfurt darf sich über kolportierte 80 Millionen Euro freuen, verliert mit dem Ägypter aber seinen Topscorer (34 Torbeteiligung in 27 Spielen). Die große Frage, die sich viele stellen: Ist Marmoush schon bereit, um ein Schlüsselspieler bei Manchester City zu sein? Eine erste Antwort erhielten die Fans bei seinem Debüt am gestrigen Samstag.

Dort stand Marmoush trotz seiner kurzen Eingewöhnungszeit direkt in der Startelf gegen den FC Chelsea. In seinen 74 Einsatzminuten fiel der 25-Jährige als ständiger Unruheherd auf, erzielte sogar ein Tor, das jedoch vom Videobeweis einkassiert wurde. Den ‚Mirror‘ beeindruckt Marmoush „mit einigen schnellen und direkten Läufen hinter die Chelsea-Abwehr“, auch der ‚Telegraph‘ schwärmt von einem „vielversprechenden Debüt“.

Die ‚Sun‘ erlaubt sich mit ihrer Schlagzeile „mar-vellous“ (deutsch: großartig) ein anerkennendes Wortspiel mit dem Namen des Ex-Frankfurters. Sogar Superstar Erling Haaland hatte nur lobende Worte für seinen neuen Teamkollegen übrig: „Ich denke, in der ersten Halbzeit konnte man sehen, dass er etwas Besonderes hat. Das ist offensichtlich der Grund, warum wir ihn gekauft haben. Es geht darum, ihm Selbstvertrauen zu geben. Er wird ein fantastischer Spieler für uns sein.“

„Tolles Debüt“

Auch Gary Neville, ehemaliger Spieler von Stadtrivale Manchester United und jetzt TV-Experte, fand lobende Worte für den Offensivakteur. „Marmoush beeindruckt mich“, sagte Neville bei ‚Sky Sports‘ und schob nach: „Man kann sehen, dass er eine echte Gefahr sein wird.“ Marmoush selbst ist mit seinem Debüt zufrieden: „Ja, es war ein tolles Debüt. Hoffentlich geht es in diese Richtung weiter. Das ist erst der Anfang, und ich hoffe auf viele weitere Siege.“

Schon nach dem ersten Spiel ist offensichtlich, dass Omar Marmoush für Manchester City ein echter Gewinn ist. Auch aufgrund der geringen Eingewöhnungszeit fehlt ihm noch etwas der Schliff, doch die gezeigten Ansätze lassen prognostizieren, dass er eine tragende Rolle im System des englischen Serienmeisters einnehmen kann.