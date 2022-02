Ballack steigt als Spielerberater ein

Michael Ballack ist zurück im Fußballgeschäft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der frühere Mittelfeldspieler mittlerweile als Spielerberater aktiv und Geschäftsführer seiner Firma Lucky 13. „Ich helfe jungen Spielern bei der Karriere-Planung. Es geht um die Jungs. Ich möchte ihnen meinen Erfahrungsschatz weitergeben“, skizziert der 45-Jährige seine Ziele.

Ganz konkret vertritt Ballack die Interessen von Hertha-Talent Anton Kade (18). Mit Fredi Bobic laufen Verhandlungen über einen neuen Vertrag. „Ich kenne Fredi Bobic schon seit vielen Jahren. Wir sind in Gesprächen. Ganz wichtig für Anton ist die sportliche Perspektive“, so Ballack. Der Hertha-Manager bestätigt: „Wir sind in einem sehr guten und klaren Austausch. Ich bin sehr froh, dass Michael die Karriere-Planung hier unterstützt und es ihm genauso um die Entwicklung des Spielers geht.“