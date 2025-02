Platzt der Cherki-Deal? Der Stand bei den BVB-Transfers

Daniel Svensson (22)

Bei Daniel Svensson stehen die Chancen eines Transfers gut. Der Schwede befindet sich bereits seit gestern in Dortmund, mit seinem aktuellen Arbeitgeber FC Nordsjaelland konnte sich der BVB auf eine Leihe mit Kaufpflicht einigen. Svensson soll die linke Bahn verstärken und könnte zeitnah offiziell als Neuzugang verkündet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diant Ramaj (23)

Auch der Transfer von Diant Ramaj ist in den letzten Zügen. Als Torhüter wird sich der ehemalige Frankfurter allerdings nicht hinter Gregor Kobel einreihen. Laut ‚Sky‘ überweist der BVB fünf Millionen Euro an Ajax Amsterdam, Ramaj erhält einen Vertrag bis 2029, wird aber zunächst für eineinhalb Jahre an den FC Kopenhagen weiterverliehen. Laut ‚Funke Sport‘ ist er aktuell beim Medizincheck.

Carney Chukwuemeka (21)

Zum FC Chelsea pflegt der BVB ein gutes Verhältnis, von dort könnte auch der dritte potenzielle Neue am Deadline Day kommen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ gestern Abend berichteten, hat Dortmund einen Privatflieger nach London geschickt, um Carney Chukwuemeka nach Deutschland einzufliegen. Die Vereine sind sich über eine Leihe einig, die Kaufoption soll über der Ausstiegsklausel in Höhe von 48 Millionen angesiedelt sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rayan Cherki (21)

Der größte Name, der seit Wochen beim BVB diskutiert wird, ist Rayan Cherki. Gestern Mittag hatte die ‚Bild‘ vom Durchbruch in den Verhandlungen und damit einhergehend der nahenden Verpflichtung des Offensivspielers berichtet, den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge haben die Dortmunder einen Privatjet nach Lyon geschickt, der heute um 11 Uhr in Hannover erwartet wird.

Überraschend stand der 21-Jährige dann aber gestern Abend in der Startelf von Olympique Lyon gegen Olympique Marseille (2:3). Zudem erteilte der polarisierende Chef von OL, John Textor, nach der Partie dem Wechsel eine klare Absage. „Rayan Cherki zu Borussia Dortmund? Keine Chance. Er wird Lyon nicht verlassen“, so der 59-Jährige bei ‚Canal+‘. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass er es mit seinen endgültigen Aussagen letztlich doch nicht ganz so ernst nimmt.