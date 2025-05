Wer überträgt das CL-Finale PSG vs. Inter live im TV & Stream?

Wer krönt sich zum König von Europa? Am Samstag, 31. Mai, um 21 Uhr treffen Paris St. Germain und Inter Mailand in München in der Allianz Arena aufeinander. Finalschiedsrichter ist Istvan Kovacs aus Rumänien.

Während PSG in der heimischen Liga den Meistertitel frühzeitig souverän feiern konnte und gegen Stade Reims im Pokal (3:0) auch noch das Double perfekt machte, musste Inter in Italien einen herben Rückschlag einstecken. Die Nerazzurri verspielten durch eine Schwächephase den Scudetto, im Pokal war im Halbfinale Schluss. Folglich ist das Finale der Champions League die letzte Gelegenheit auf einen Titel.

Wer überträgt das Spiel?

Es ist alles angerichtet für eine Partie zwischen zwei Topteams auf höchstem Niveau. Wer das Spiel zwischen PSG und Inter Mailand sehen möchte, kann dies im Free-TV tun. Das ZDF überträgt die Partie frei empfangbar und bietet zudem noch einen Livestream an. Beginn der Übertragung ist bereits 19:25 Uhr, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker sind als Experten im Einsatz. Kommentieren wird ab 21 Uhr Oliver Schmidt. Auch die Streaming-Plattform DAZN überträgt die Begegnung und beginnt die Übertragung sogar fünf Minuten eher um 19:20 Uhr. Sami Khedira und Michael Ballack sind die Experten, Laura Wontorra moderiert und Jan Platte kommentiert.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen PSG und den Nerazzurri weder im TV noch im Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. Außerdem bleibt ihr mit unserem TV-Guide immer auf dem Laufenden.