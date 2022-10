Umbruch im Winter? Alonso fordert mehr Erfahrung

Auf den 4:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 zum Einstand von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen folgten zwei Niederlagen und ein Unentschieden – der Trainernovize hat nun einen ersten Querschnitt der Leistungen seiner Mannschaft sehen können.

Mangel an Führungsspieler

Als „der Mann, der bei uns das Feuer zurückbringt“, bezeichnete Sportdirektor Simon Rolfes Alonso vor wenigen Tagen. Doch es scheint, dass im Kader der Werkself zurzeit kaum Brandbeschleuniger vorhanden sind, die das Feuer am Lodern halten. In der Analyse ist dem Spanier laut der ‚Sport Bild‘ ein großes Manko beim Tabellen-15. aufgefallen: Der Mangel an Führungsspielern.

Mit einem Altersschnitt von 24,4 Jahren stellt Bayer eines der jüngsten Teams in der Bundesliga. Ein Großteil der Mannschaft befindet sich noch in der Frühphase der Karriere. Leistungsschwankungen sind da noch Teil des Entwicklungsprozesses. Doch fehlt die Erfahrung, um im Abstiegskampf zu bestehen?

Rolfes widersprach dem zuletzt öffentlich: „Diese Spieler sind alle ein Jahr älter und damit erfahrener geworden. Wir sollten uns besser fragen, wieso wir mit diesem Potenzial dahinkommen konnten, wo wir jetzt stehen. Die Spieler müssen jetzt ihre Leistungen wieder abrufen.“

Großer Umbruch im Winter?

Alonso scheint ein wenig anderer Meinung und hat dem ‚Sport Bild‘-Bericht zufolge auch intern angesprochen, dass mehr Anführer nötig sind, um die Lage zu stabilisieren. Sollte sich die Werkself in den verbliebenen Spielen bis zur Winter-WM nicht steigern, könnte ein Umbruch dem Fachblatt zufolge auch „größer ausfallen“.

Noch immer werden die Bender-Zwillinge schmerzlich unterm Bayer-Kreuz vermisst. Als das Duo im Sommer 2021 von Bord ging, entstand eine Lücke in der Hierarchie, die noch immer nicht geschlossen scheint. Nun scheint man in Leverkusen offenbar gewillt, dies nachträglich zu korrigieren. Gehandelt wird einmal mehr Nationalspieler Robin Gosens (28), der bei Inter Mailand noch nicht sein Glück gefunden hat.