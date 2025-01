Bundesliga-Klub in Pole Position bei Beste

Nach einer absoluten Topsaison, in der er mit 21 Scorerpunkten in 31 Spielen maßgeblich am Europapokaleinzug des 1. FC Heidenheim beteiligt gewesen ist, hat sich Jan-Niklas Beste im vergangenen Sommer mit seinem Wechsel zu Benfica Lissabon einen Traum erfüllt. Das Ziel war der nächste Karriereschritt bei einem europäischen Topklub. Die bisherige Saison verlief für den 26-Jährigen allerdings nicht so wie erhofft.

Nach nur vier Ligaspielen musste Coach Roger Schmidt gehen, der sich mit Nachdruck für eine Verpflichtung des ehemaligen deutschen U20-Nationalspielers ausgesprochen hatte. Beste selbst hatte zu Saisonbeginn mit einer Verletzung zu kämpfen und konnte sich bei seinem neuen Klub bisher nicht in der Stammelf festbeißen. Zwar sammelte der ehemalige Heidenheimer bereits 22 Pflichtspieleinsätze, meist durfte er als Einwechselspieler jedoch nur wenige Minuten mitwirken. Daher beschäftigt sich Beste seit geraumer Zeit mit einer Rückkehr nach Deutschland.

Ablöse zu hoch für Gladbach

Diverse Bundesligaklubs wurden in den vergangenen Wochen mit dem starken Standardschützen in Verbindung gebracht, darunter der VfB Stuttgart, Mainz 05, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen galten als sehr interessiert, wie ‚Sky‘ nun berichtet, ist die von Benfica aufgerufene Ablösesumme für den Linksfuß jedoch für die Borussia schwierig zu stemmen. Die Portugiesen fordern demnach rund zwölf Millionen Euro entweder sofort oder als Kaufverpflichtung im Rahmen einer Leihe.

In der Pole Position liege aktuell Ligakonkurrent SC Freiburg. Die Breisgauer haben bereits konkrete Gespräche mit der Spielerseite geführt. Eine Einigung gebe es bisher weder mit Benfica noch mit Beste. Die Verhandlungen sollen in den kommenden Tagen jedoch fortgesetzt werden.

Unklar ist indes, wo Freiburg den potenziellen Neuzugang einsetzen möchte: Im Breisgau müsste der Offensivspieler auf Linksaußen mit SCF-Topscorer Vincenzo Grifo (31) konkurrieren. Auch eine defensivere Positionierung auf der linken Abwehrseite wäre möglich – dort ist allerdings eigentlich Kapitän Christian Günter (31) gesetzt. Bestes Vertrag bei Benfica läuft noch bis 2029.