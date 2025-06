Newcastle holt ersten Neuzugang

Newcastle United hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison eingetütet. Wie die Magpies mitteilen, wechselt Antoñito Cordero vom FC Málaga in den St. James‘ Park. Der 18-jährige Flügelstürmer kommt ablösefrei, da sein Vertrag beim spanischen Zweitligisten ausläuft. Für Málaga sammelte Cordero in der abgelaufenen Spielzeit 13 Scorerpunkte (sechs Tore, sieben Assists) in 39 Ligaspielen. Auch der FC Barcelona und Real Madrid hatten Interesse am spanischen U19-Nationalspieler signalisiert.

Newcastles Sportdirektor Paul Mitchell erklärt: „Er ist ein spannendes Talent. Wir freuen uns sehr, ihn trotz des Interesses aus Spanien und ganz Europa zu Newcastle United holen zu können. Er hat viel Potenzial, und in der nächsten Phase seiner Entwicklung wird der Verein einen Leihvertrag für ihn aushandeln, der ihn herausfordert und ihm weitere Erfahrungen ermöglicht.“