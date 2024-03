Glasners Ziele mit Palace

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace ambitionierte Ziele. „Ich habe zu den Eigentümern hier gesagt, dass es mir nicht darum geht, einfach nur in der Liga drin zu sein“, so der österreichische Ex-Bundesliga-Coach gegenüber ‚Sky Sports‘, „mir geht es darum, in der Premier League erfolgreich zu sein. Das ist mein Antrieb.“

Palace müsse mehr wollen als nur den Klassenerhalt. Sonst sei er „der falsche Mann“, so Glasner weiter, „ich finde eine Mannschaft vor, von der ich denke, die zieht da mit.“ Aktuell rangieren die Londoner in Englands höchster Spielklasse auf Platz 13. Der neue Übungsleiter übernahm vor wenigen Tagen von Roy Hodgson.