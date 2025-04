Augsburg: England-Interesse an Dahmen

Finn Dahmen könnte den FC Augsburg im Sommer verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat sich der Keeper, der in dieser Saison mit 683 Minuten ohne Gegentor einen neuen Vereinsrekord aufstellte, das Interesse von Leeds United geweckt. Die Whites gehen ab der kommenden Saison wieder in der Premier League an den Start. Da Dahmen auch für englische Nationalmannschaft spielberechtigt ist, könnte er sich dort besser in den Fokus von Three Lions-Coach Thomas Tuchel spielen.

Vorher könnte der 27-jährige gebürtige Wiesbadener aber noch die Ausgburger Kassen füllen. Wie das Fachmagazin weiter berichtet, spielt den bayrischen Schwaben dabei eine Vertragsklausel in die Karten. Am vergangenen Samstag absolvierte Dahmen bei der 0:2-Niederlage gegen Vizemeister Bayer Leverkusen seine 50. Partie für den FCA. Dadurch verlängerte sich der Vertrag automatisch um ein Jahr bis 2027.