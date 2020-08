UEFA Youth League-Finale: Talente im Fokus

Während die Verkündung des Wechselwunsches von Lionel Messi am gestrigen Abend die spanische Presselandschaft erschütterte, gewann die U19 von Real Madrid, angeleitet von Klublegende Raúl, zeitgleich im UEFA Youth League-Endspiel gegen die Junioren-Mannschaft von Benfica Lissabon mit 3:2. Der erste europäische Titel für die königliche A-Jugend im Jugend-Äquivalent zur Champions League.

Nachdem die Lissaboner Talente eigentlich besser ins Spiel kamen und die Anfangsphase bestimmten, erwischten die Madrilenen die jungen Adler kalt und gingen noch vor der Pause mit 2:0 in Führung. Kurz nach dem Wiederanpfiff (49') verkürzte Benfica auf 2:1, doch nur eine Minute später stellte Real den alten Abstand wieder her. Bereits sieben Minuten später gelang Benfica der erneute Anschlusstreffer zum 3:2. Die Portugiesen vergaben in der 68. Minute die große Ausgleichschance per Elfmeter und trafen in der Nachspielzeit nur die Latte.

Finalkicker: Wer sticht bei Real heraus?

Auf Seiten der jungen Königlichen taten sich im europäischen Wettbewerb vor allem Linksverteidiger Miguel Gutiérrez (19) (vier Treffer) und der zentrale Mittelfeldspieler Sergio Arribas (18) (zwei Tore, fünf Vorlagen) hervor. Gutiérrez trug sich im gestrigen Endspiel mit dem 3:1 in die Torschützenliste ein, während Arribas den ersten Treffer der Merengues auflegte.

Die ‚Marca‘ traut beiden Nachwuchsspielern den Weg in die erste Mannschaft Reals zu: Gutiérrez bringt sowohl defensive als auch offensive Qualitäten mit und hat viel Gefühl im linken Fuß. Arribas tut sich vor allem durch sein hohes Tempo und seine technischen Fähigkeiten hervor. Neben den beiden stach Torwart Luis López (19) heraus, der nicht nur den Elfmeter hielt, sondern auch einige sehenswerte Paraden zeigte.

Und bei Benfica?

Auf Seite der Portugiesen überragte vor allem Gonçalo Ramos, der gestern beide Tore erzielte. Mit acht Treffern war der 19-Jährige zudem der beste Torschütze im UEFA Youth League-Wettbewerb. Das Juwel überzeugte auch bereits bei den Profis und erzielte bei seinem Debüt in der Liga NOS innerhalb von sechs Minuten zwei Tore am 33. Spieltag gegen Desportivo Aves. Die portugiesische ‚O Jogo‘ nennt den Mittelstürmer einen Spieler mit dem gewissen „Flair“.