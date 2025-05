Werder-Boss mit klarer Ansage an Werner

Die Bedingungen für seine vorzeitige Vertragsverlängerung, die Ole Werner am gestrigen Donnerstag im Interview mit der ‚DeichStube‘ öffentlich gemacht hat, stoßen bei Werder Bremen auf wenig Akzeptanz. Das erklärte der Leiter des Lizenzbereichs Peter Niemeyer in einer Medienrunde am Rande eines Werder-Testspiels am späten Donnerstagabend: „Ich sehe nicht, dass wir in der Position sind, dass wir Ole etwas präsentieren müssen, sondern dass es ein Miteinander ist, wo wir alle in die Abläufe eingebunden sind. Wir machen etwas dann, wenn wir davon total überzeugt sind – und wenn es eine Marktchance gibt. Die Situation am Markt war bislang so einfach noch nicht gegeben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Coach der Grün-Weißen hatte zeitnahe Kaderveränderungen gefordert und von diesen seine Zusage zu einer Ausweitung seines Kontrakts abhängig gemacht. Trotzdem mache sich Niemeyer große Hoffnungen auf einen langfristigen Verbleib von Werner, schob dem 37-Jährigen allerdings die Verantwortung zu: „Wir sind da auf einer Wellenlänge. Das ist nicht irgendeine Vorwegnahme, sondern Oles Meinung – und die teilen wir absolut. Ich kann total verstehen, dass es wichtig ist, neue Spieler zu holen – weil dadurch Neugier, Ehrgeiz und frische Energie entstehen. Aber wir machen etwas dann, wenn wir davon total überzeugt sind und wenn es eine Marktchance gibt. Wir machen aktuell die Analyse, legen die Karten auf den Tisch. Alles Weitere muss Ole sagen.“