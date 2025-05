„Veränderung nötig“: Werner gibt Vertragsupdate

Die Vertragsgespräche zwischen Werder Bremen und Ole Werner befinden sich offenbar auf der Zielgeraden. Das verrät der Trainer der Grün-Weißen im Interview mit der ‚DeichStube‘: „Wir stehen nicht am Anfang dieses Prozesses, sondern an seinem Ende. Es ist für alle Seiten wichtig, zeitnah Klarheit zu haben. Jetzt geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Das wird keine drei, vier Wochen mehr dauern.“ Der aktuelle Kontrakt des 37-Jährigen läuft noch bis 2026 und soll langfristig verlängert werden.

Prinzipiell sei Werner interessiert an einer Fortsetzung seiner Arbeit an der Weser, dennoch gebe es noch einige Dinge zu klären: „Es geht um die richtigen Veränderungen in der Mannschaft, im Trainerteam und im Staff. Auch veränderte Abläufe sind ein Thema. Darüber müssen wir uns Gedanken machen, wie und ob wir diese Reize setzen können“, so der Coach, der seit November 2021 auf der Werder-Bank sitzt, „für Profifußball-Verhältnisse bin ich schon eine lange Zeit hier. Wenn man da immer wieder neue Energie schaffen möchte, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder es müssen sich um einen Trainer herum Dinge verändern, oder irgendwann ist es an dem Punkt, wo es für alle gut ist, wenn sich auf der Position des Trainers etwas tut.“