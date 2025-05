Liverpool: Mamardashvili schließt Leihe aus

Giorgi Mamardashvili möchte sich in der kommenden Saison beim FC Liverpool durchbeißen. Das bekräftigt der 24-Jährige gegenüber dem georgischen Social Media-Kanal ‚Geo Team‘: „Ich denke nicht über einen weiteren Leihwechsel nach. Ich werde die nächste Saison bei Liverpool verbringen.“ Bereits im vergangenen Sommer verpflichteten die Reds den georgischen Nationaltorhüter für 30 Millionen Euro vom FC Valencia und statteten den 1,97 Meter großen Schlussmann mit einem Vertrag bis 2031 aus.

Es folgte die direkte Rückleihe nach Spanien, wo Mamardashvili in dieser Saison erneut mit starken Leistungen überzeugt. In Liverpool erwartet den Shootingstar der EM 2024 nun das Duell mit der langjährigen Nummer eins Alisson (32). „Ich werde nach Liverpool gehen und alles geben, genau wie ich es in Valencia getan habe. Ich werde jeden Tag hart arbeiten, das Training mit Alisson wird mir dabei helfen“, so Mamardashvili.