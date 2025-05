Barça-Pläne: Díaz, Rashford & ein Lewy-Ersatz?

Der FC Barcelona sucht weiter nach Verstärkungen für die Offensive, muss jedoch aufgrund seiner finanziellen Situation mit Bedacht vorgehen. Das erklärte Sportdirektor Deco im Interview in der Sendung ‚El Món a Rac1‘. Ein immer wiederkehrendes Thema sei ein potenzieller Ersatz für Robert Lewandowski, der kurz nach dem Start der kommenden Saison bereits 37 Jahre alt wird: „Wir haben Spieler wie Ferran Torres, die dort spielen können, wir haben mit Dani Olmo als falsche Neun gespielt. Derzeit hat dieser Kader interne Lösungen, wenn Robert nicht dabei ist. Kaum eine Mannschaft hat einen klaren Mittelstürmer. PSG hat keinen, Arsenal hat keinen. Wir haben einen, nämlich Lewandowski. Und es gibt weitere Spieler im Kader, die dort spielen können.“

Deutlich wahrscheinlicher sei die Verpflichtung eines Flügelspielers, der Lamine Yamal (17) und Raphinha (28) entlasten soll. Aber auch dabei müssten wirtschaftliche Gegebenheiten bedacht werden. Konkret angesprochen auf Luis Díaz (28/FC Liverpool) und Marcus Rashford (27/Manchester United), die in den vergangenen Wochen immer wieder mit Barça in Verbindung gebracht wurden, wollte Deco nicht zu sehr ins Details gehen: „Wir mögen Luis und wir mögen Rashford, aber wir können nicht über Spieler sprechen, die unter Vertrag stehen. Für mich ist es viel wichtiger, das zu verbessern, was wir im eigenen Haus haben.“