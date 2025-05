BVB: Lyon fordert Mondpreis für Cherki

Borussia Dortmund müsste für Rayan Cherki voraussichtlich tief in die Tasche greifen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, plant Olympique Lyon den Preis für den Mittelfeldspieler auf bis zu 40 Millionen Euro in die Höhe zu treiben. Durch die angespannte wirtschaftliche Lage möchte der Verein den 21-Jährigen bereits in der Sondertransferphase im Juni loswerden. Ob der gewünschte Preis dabei erzielt werden kann, bleibt fraglich.

An Cherki zeigt der BVB schon seit rund einem Jahr Interesse, zweimal scheiterte der Deal nur an Lyons Veto. Neben dem FC Liverpool gehört nun auch der AC Mailand zu den Mitbewerbern der Schwarz-Gelben. Die Rossoneri stehen dem Blatt zufolge bereits in Verhandlungen mit Lyon, der Spieler selbst wurde jedoch noch nicht kontaktiert.