BVB: Ricken verrät den Transferplan

Bei Borussia Dortmund soll künftig wieder die Philosophie bei Transfers geändert werden. Das sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Dienstag in der Talkrunde ‚Brinkhoff’s Ballgeflüster‘: „Wir wollen den Fokus wieder auf jüngere Spieler legen“, so der 48-Jährige. In Jobe Bellingham (19) und Rayan Cherki (21) haben die Schwarz-Gelben dabei zwei Namen ganz oben auf der Liste, die in dieses Schema passen würden.

Auch Winterneuzugang Daniel Svensson (23) ist bereits Teil dieser Philosophie. Im vergangenen Sommer hatte der BVB in Waldemar Anton (28), Serhou Guirassy (29) und Pascal Groß (33) unter anderem auch Spieler geholt, die bereits zuvor viel Erfahrung gesammelt hatten. Nun soll es also wieder eine Verjüngungskur geben.