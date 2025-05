Ricken: BVB-Kader wird „punktuell verstärkt“

Ob sich Lars Ricken sein erstes Jahr als Geschäftsführer Sport von Borussia Dortmund so vorgestellt hat? Vermutlich nicht. Beinahe die gesamte Führungsebene mitsamt Trainer wurde in diesem Zeitraum ausgetauscht. „Mehr Umbruch geht doch kaum, so was kannst du nicht jedes Jahr machen. Jetzt brauchen wir Kontinuität, Stabilität, Ruhe“, so der 48-Jährige im Interview mit der ‚Frankfurter Allgemeinen Zeitung‘.

Deshalb ist für ihn klar: „In diesem Sommer haben wir keinen weiteren Riesenumbruch geplant“. Dennoch soll der Kader „punktuell verstärkt“ werden, was mit einer Verjüngungskur einhergehen soll. Mit einem blauen Auge ist das Team um Niko Kovac aus einer komplizierten Saison davongekommen, am Ende steht erneut die Teilnahme an der Champions League.

„Die klare Nummer zwei in Deutschland“

„Die Qualifikation kalkulieren wir vor jeder Saison fest ein“, gibt Ricken auch schon das Ziel für die kommende Saison vor und macht deutlich, welchen Stellenwert der BVB für die Bundesliga hat: „Wir sind trotz zweier nicht überzeugender Saisons in der Bundesliga sicher ein Aushängeschild und eine Konstante. Was die öffentliche Strahlkraft angeht, waren und sind wir mit zehn Millionen Fans allein in Deutschland und 85 Millionen Followern weltweit auf unseren Kanälen natürlich die klare Nummer zwei in Deutschland.“

Als diese klare Nummer zwei spielt der BVB ab dem 14. Juni auch bei der Klub-WM mit, die Ricken auch schon als Vorbereitung auf die neue Spielzeit nutzen möchte. Außerdem gehe es „für die Spieler darum, sich mit den Besten zu messen, auch um Reputation“. Und nebenbei sicherlich um den ein oder anderen Euro, der den Schwarz-Gelben Argumente im Poker um Neuzugänge wie Jobe Bellingham (19/AFC Sunderland) und Rayan Cherki (21/Olympique Lyon) bringen soll.