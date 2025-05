Nach Wirtz-Schock: Bayerns Plan B für die Offensive

Am Freitagnachmittag informierte Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz die Bosse des FC Bayern München über die Absage seines Sohnes Florian an den Rekordmeister. Dieser sehe seine Zukunft nach fünf Jahren bei Bayer Leverkusen nicht in der Bundesliga und wolle den nächsten Schritt gehen und sich der nächsten Herausforderung stellen.

Umso bitterer für den deutschen Rekordmeister, der den Spielmacher relativ öffentlichkeitswirksam zu seinem Königstransfer in spe gemacht und die Verhandlungen zur Chefsache erklärt hatte. Damit wurde der nominelle Sportvorstand Max Eberl, der ohnehin keinen leichten Stand in München hat, größtenteils übergangen. Vereinspatron Uli Hoeneß mischte kräftig in den Besprechungen mit.

Ganz neuer Plan

Ausgerechnet Eberl wird die Schlappe aber wohl ausmerzen müssen. Der FCB benötigt dringend einen Plan B, will in der kommenden Saison endlich wieder richtig in der Champions League angreifen und auch die alte Dominanz in der Heimat mit dem ersten Pokalsieg seit dann sechs Jahren zurückerlangen. Daher werden aktuell an der Säbener Straße einige neue Namen diskutiert.

Klar ist jedoch laut ‚Bild‘, dass es keinen gleichwertigen Ersatz für den deutschen Nationalspieler gibt. Deshalb planen die FCB-Bosse um. Es soll kein weiterer zentraler Mittelfeldspieler geholt werden. Auf der zehn bleibt Jamal Musiala (22) gesetzt, der zur Not von Michael Olise (23) vertreten werden könnte. Xavi Simons (22) von RB Leipzig ist laut dem Bericht kein Thema mehr.

Profitiert Sané?

Stattdessen soll mindestens ein Außenstürmer kommen. Bereits gestern sickerte durch, dass sich Bayern mit Kaoru Mitoma (28) beschäftigt. Laut ‚Sky‘ hat der Profi von Brighton & Hove Albion bereits signalisiert, dass er interessiert ist, auch erste Gespräche zwischen den Beratern haben stattgefunden. Bisher gibt es allerdings noch kein Angebot seitens der Münchner.

Auch Rafael Leão (25) vom AC Mailand steht auf der Liste. Ein weiterer Kandidat ist laut der ‚Bild‘ Angreifer Eberechi Eze (26). Der frischgebackene FA Cup-Sieger ist eine wichtige Säule im Team von Oliver Glasner bei Crystal Palace. Der vierte Name auf der Liste ist Leroy Sané.

Die Absage von Wirtz sorgt dafür, dass das Budget des Klubs wieder umverteilt werden kann. Intern werde demzufolge nun nicht mehr ausgeschlossen, das Vertragsangebot des 29-Jährigen noch einmal zu verbessern. Aktuell bietet Max Eberl seinem Flügelstürmer ein Grundgehalt von zehn Millionen Euro plus 5,5 Millionen an Bonuszahlungen. Berater Pini Zahavi fordert mindestens 12 bis 13 Millionen plus Boni.