HSV-Stürmer vor dem Abgang

Die Zeit von András Németh beim Hamburger SV dürfte sich langsam dem Ende entgegen neigen. Der 22-jährige Angreifer, der in der abgelaufenen Saison an Preußen Münster verliehen war, hat der ‚Bild‘ zufolge keine Perspektive mehr beim Bundesliga-Aufsteiger. „Die Dinge kommen in Bewegung. Unser Fokus liegt darauf, das richtige sportliche Projekt zu finden. Wo er eindeutig erste Wahl sein und den nächsten Karriere-Schritt nehmen kann“, so sein Berater Valentino Aragona gegenüber dem Boulevardblatt.

Németh ist von Haus aus Mittelstürmer, lässt seine Kaltschnäuzigkeit seit seinem Wechsel vom KRC Genk nach Norddeutschland allerdings völlig vermissen. In 63 Pflichtspielen in Deutschland kommt er auf magere zwei Treffer – beide erzielt in seiner Debütsaison 2022/23. Dem Bericht zufolge liegt das Preisschild zwischen 350.000 und 500.000 Euro, konkretes Interesse soll es aus Belgien geben.