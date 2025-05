Schalke: Mulder reagiert auf Karaman-Aussagen

Kenan Karaman wird auch in der nächsten Saison für den FC Schalke 04 auflaufen. Das stellte Sportdirektor Youri Mulder in einer Medienrunde klar: „Ich habe nach dem letzten Spiel gegen Elversberg mit ihm gesprochen. Kenan wird auch in der kommenden Saison bei uns sein und er wird wieder performen. Direkt nach dem Spiel hat er aus Frust etwas gesagt, das von manchen falsch gedeutet wurde. Kenan bleibt. Er wird sich keinen anderen Verein suchen.“

Nach der 1:2-Niederlage gegen die SV Elversberg am letzten Spieltag der 2. Bundesliga hatte der Kapitän der Königsblauen aufhorchen lassen und einen Wechsel nicht kategorisch ausgeschlossen. Der 31-Jährige war einer der wenigen Lichtblicke in einer desolaten Spielzeit, die man auf einem enttäuschenden 14. Platz beendete. In 29 Partien gelangen dem Angreifer, der auf Schalke noch bis 2028 unter Vertrag steht, 13 Tore und vier Vorlagen.