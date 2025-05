Hohes Handgeld: Napoli geht für De Bruyne All in

Der Wechsel von Kevin De Bruyne zur SSC Neapel kommt die Italiener teuer zu stehen. Wie Matteo Moretto berichtet, wird der Belgier am Vesuv für drei Jahre unterschreiben und in seinen ersten beiden Saisons jeweils sechs Millionen Euro, in der letzten Spielzeit dann fünf Millionen netto verdienen. Sacha Tavolieri zufolge kassiert der Belgier zudem ein Handgeld in Höhe von zehn Millionen pro Saison, für die er unterschreibt.

In Summe ein teures Gesamtpaket für den italienischen Meister, der sich bereits seit zwei Wochen mündlich mit dem 33-Jährigen geeinigt hat. Anfang der kommenden Woche soll der Deal dann unter Dach und Fach gebracht werden. Der Kapitän von Manchester City verlässt die Skyblues nach zehn Jahren ablösefrei.