Fàbregas lässt Zukunft offen

Cesc Fàbregas lässt seine Zukunft weiterhin offen. „Ich wiederhole mich. Es ist nicht wichtig, ob ich bleibe oder nicht. Es ist nicht wichtig, wo ich sein werde. Como wird auch in zehn bis 20 Jahren ohne mich weiter bestehen, sollte ich in einem Jahr, in zehn Jahren und in 20 Jahren woanders arbeiten“, so der Coach von Como 1907 nach der gestrigen 0:2-Niederlage gegen Inter Mailand am letzten Spieltag der Serie A, der einen Verbleib zumindest andeutete: „Ich werde hier immer mein Bestes geben, um alle davon zu überzeugen, dass ich die richtige Person für dieses Projekt bin.“

Neben RB Leipzig buhlte insbesondere auch Bayer Leverkusen um den aufstrebenden Übungsleiter. Zuletzt wurde berichtet, dass sich der 38-Jährige gegen die Bundesligisten entschieden habe und bei Como bleiben werde. Nach Informationen der ‚Bild‘ hatte Fàbregas bis vor dem gestrigen Spiel weder Leverkusen noch Leipzig persönlich abgesagt. Zumindest in Leverkusen scheint das nicht mehr nötig zu sein. Die Rheinländer haben sich bereits mit ten Hag geeinigt.