Barça verkauft Víctor

https://scbraga.pt/pau-victor-e-gverreiro-ate-2030/

Pau Víctor é Gverreiro até 2030! - Sporting Clube de Braga

O SC Braga informa ter chegado a acordo com o FC Barcelona (Espanha) para a transferência a título definitivo do jogador Pau Víctor. O avançado espanhol, de 23 anos, custou 12 milhões de euros (por 100 por cento do passe) e assina um contrato válido para as próximas cinco temporadas (até 2030). A este valor […]