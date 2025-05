Bayern informiert: Tah akzeptiert Angebot

Vor rund zehn Tagen berichtete FT exklusiv, dass die Entscheidung bei Jonathan Tah gefallen ist. Der Nationalspieler, der Bayer Leverkusen zum Ende seines Vertrages ablösefrei verlassen darf, will künftig im Trikot des FC Bayern auflaufen.

Laut Fabrizio Romano hat Tah respektive sein Berater dies nun auch den Bayern mitgeteilt. Der 29-Jährige nimmt die Offerte des deutschen Rekordmeisters an. Dem Bericht des Transfermarktexperten zufolge stehen in Kürze Ablöseverhandlungen an, damit Tah im Juni mit den Bayern zur Klub-WM in die USA reisen kann.

Um den Rechtsfuß vorzeitig aus seinem noch wenige Wochen gültigen Kontrakt mit Bayer 04 zu lassen, werden die Münchner voraussichtlich nochmal zur Kasse gebeten.

In den vergangenen Tagen kam der FC Barcelona wieder ins Gespräch. Unterschiedlichen Medien zufolge sollte die Spur zu den Katalanen wieder heißer geworden sein. Für den Abwehrchef der Rheinländer war aber längst klar, dass er ins Team von Trainer Vincent Kompany wechseln will.